Tranquilidad y masivas compras en el Barrio Meiggs tras intervención en la zona: Múltiples productos de comerciantes
29 nov. 2026 - 13:00 hrs.
El periodista de Meganoticias, Carlos Jara, se paseó por el tradicional barrio santiaguino, donde solo recibió elogios de los clientes que buscan regalos navideños. ¡Así esta el lugar!
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