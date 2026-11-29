29 nov. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

El descenso en parapente en la ciudad de Iquique es una de las postales clásicas de los cielos de la capital de Tarapacá; sin embargo, dicho deporte no está exento de riesgos, tal como evidenció el rescate a un parapentista que cayó al mar y que fue auxiliado por un joven que conversó con Meganoticias.

"Quizá mar adentro hubiera sido más peligroso aún"

Se trata de Matts Williamson, quien le relató al corresponsal de Mega en la zona, Maycol Soto, cómo concretó el peligroso rescate que le salvó la vida al parapentista que quedó atrapado en medio de los roqueríos del sector del "Marinero Desconocido".

Williamson explicó que se encontraba en dicho sector al norte de Iquique en compañía de su madre y que desde su auto vio que "venía el parapente haciendo giros y giros de manera un poco extraña, como errática".

"Nosotros acá en Iquique estamos acostumbrados a los parapentes y a hacer ese tipo de maniobras, pero era un lugar raro, muy cerca del acantilado, entonces yo dije: 'Algo está pasando', le dije: 'Mamá, voy, tengo que ir a ayudarlo'", contó.

"Yo me tiré bajando por el cerro, me demoré uno o dos minutos", explicó en Meganoticias Siempre Juntos sobre la decisión que tomó rápidamente y sin pensar en los riesgos que podía significar para él mismo.

"No sé cómo resolví, pero en ese momento yo empecé a mirar las rocas y dije: 'Bueno, las rocas me van a ayudar', porque quizá mar adentro hubiera sido más peligroso aún", dijo sobre la situación.

Williamson detalló que "el parapente pesaba mucho y en el mar ese era un lastre, entonces yo usé las rocas para poder tirarlo hacia atrás".

"Alguien se estaba muriendo y estaban grabando"

Sin embargo, pese a poder poner a salvo al parapentista, la situación que más impactó al joven fue la nula ayuda que recibió del resto de personas que también se encontraban en el sector.

"Yo veo que había gente y a mí me dio mucha desesperación porque yo les gritaba, porque yo lo alcancé a sacar; ahí él ya estaba un poco mejor, él estaba casi perdiendo la conciencia, pero veía gente y yo les gritaba", recordó.

Williamson recriminó que había "mucha gente mirando, mucha gente grabando lo que estaba pasando, o sea, alguien se estaba muriendo y estaban grabando mientras pasaba todo".

Finalmente, explicó que subió el video "más allá del morbo" por el mensaje que quería entregar: "En realidad, creo que hoy en día es importante que todos nosotros seamos capaces de ayudar a alguien, estar preparados y estar dispuestos para ayudar a alguien", dijo.

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