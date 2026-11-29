29 nov. 2026 - 13:44 hrs.

Durante el fin de semana, la actriz nacional Amaya Forch celebró el cumpleaños de su hija, Julieta Gómez-Pablos, con una tierna publicación de Instagram en donde explicó que "hace 21 años mi vida se llenó de luz".

El post cuenta con cuatro fotografías, entre las que se puede ver a una Amaya embarazada con la Torre Eiffel de París de fondo, a la pequeña Julieta recién nacida en brazos de su madre y a ambas disfrutando a las orillas de un lago hace un par de años.

Sin embargo, el registro que generó más impacto fue la primera foto del carrusel, en donde queda de manifiesto el gran parecido físico que tiene Julieta con su afamada madre.

"Pensé que era IA"

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios felicitando el cumpleaños de la joven, pero también destacando el gran parecido entre ambas. "Pensé que era IA", escribió una de las seguidoras de la actriz.

"Qué hermosa tu hija, no podía ser menos si tiene una madre preciosa" o "Se parece a ti, cuando hiciste Rompecorazón" fueron otros de los elogios que recibió Amaya en las redes sociales.

Pero como no podían faltar, también hubo algunos comentarios "mala leche", como el de un seguidor que, al ver la belleza de Julieta, aseguró que "se viene un pituto en TV".

Sin embargo, Amaya sacó su "instinto de madre leona" y defendió a su hija y contestó sin tapujos con un: "No va por ahí la cosa. Yo tampoco usé los pitutos que tenía de chica".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaya Forch / Actriz y Cantante chilena (@laforch)

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