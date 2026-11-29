29 nov. 2026 - 15:22 hrs.

La ex Miss Chile a Miss Universo, Inna Moll, contrajo matrimonio con el empresario Carlos Frettlohr, con quien mantiene una relación de cuatro años.

El evento se realizó en México, país de nacimiento de su marido, y contó con la presencia de familiares y amigos.

Según diversos registros, se constató que figuras nacionales como Emilia Dides y Catalina Vallejos acompañaron a la exreina de belleza.

Moll lució un ajustaje vestivo blanco, el que resaltó su estilizada silueta.

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Si bien el traje fue muy sencillo, todo lo coronó con una cola que le dio mucho glamour a su caminar.

Como era de esperarse, todo se coronó con una gran fiesta, donde los invitados disfrutaron de comida, bebida y mucha música.

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