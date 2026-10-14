Se extenderían hasta el sábado: Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en una región del sur de Chile

14 oct. 2026 - 15:52 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó un aviso meteorológico alertando sobre el desarrollo de probables tormentas eléctricas que afectarán a gran parte de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El fenómeno está asociado al ingreso de inestabilidad atmosférica en el extremo sur del país.

El detalle del aviso

El aviso estará vigente desde la tarde del jueves 15 hasta la noche del sábado 17 de octubre, periodo en el que se espera la mayor actividad eléctrica acompañada de chubascos intermitentes.

De acuerdo con el informe técnico del organismo, la cobertura abarca las siguientes zonas específicas del territorio magallánico:

Cordillera Austral Norte

Cordillera Austral Sur

Insular Norte

Insular Central

Pampa Patagónica Norte

Pampa Patagónica Sur

Las recomendaciones para la población

Ante la presencia de tormentas eléctricas y ráfagas de viento asociadas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y las autoridades locales recomiendan adoptar medidas de autocuidado y precaución:

Evitar la exposición al aire libre

Alejarse de estructuras metálicas e instalaciones de altura

Manejar con precaución

Proteger artefactos eléctricos

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