Se extenderían hasta el sábado: Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en una región del sur de Chile
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó un aviso meteorológico alertando sobre el desarrollo de probables tormentas eléctricas que afectarán a gran parte de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El fenómeno está asociado al ingreso de inestabilidad atmosférica en el extremo sur del país.
El detalle del aviso
El aviso estará vigente desde la tarde del jueves 15 hasta la noche del sábado 17 de octubre, periodo en el que se espera la mayor actividad eléctrica acompañada de chubascos intermitentes.
De acuerdo con el informe técnico del organismo, la cobertura abarca las siguientes zonas específicas del territorio magallánico:Ir a la siguiente nota
- Cordillera Austral Norte
- Cordillera Austral Sur
- Insular Norte
- Insular Central
- Pampa Patagónica Norte
- Pampa Patagónica Sur
Las recomendaciones para la población
Ante la presencia de tormentas eléctricas y ráfagas de viento asociadas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y las autoridades locales recomiendan adoptar medidas de autocuidado y precaución:
- Evitar la exposición al aire libre
- Alejarse de estructuras metálicas e instalaciones de altura
- Manejar con precaución
- Proteger artefactos eléctricos
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