Actualizan pronóstico de probables tormentas eléctricas en 7 regiones: Podrían caer granizos en algunos sectores

14 oct. 2026 - 18:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una actualización en la que advierte sobre la probabilidad de desarrollo de tormentas eléctricas que afectarán a siete regiones de la zona centro sur del país.

El evento está pronosticado para extenderse desde la noche del miércoles 14 hasta la noche del jueves 15 de octubre, periodo en el que la inestabilidad atmosférica favorecerá las descargas eléctricas en diversos puntos del territorio.

Las zonas y sectores afectados

Según el organismo, las zonas afectadas comprenden desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío:

¿Posibles granizos?

La condición atmosférica presenta probabilidad de caída de granizos, sumado a fuertes rachas de vientos locales.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución, en particular en áreas cordilleranas y precordilleranas.

Se aconseja evitar mantenerse en espacios abiertos, alejarse de estructuras metálicas o árboles altos y posponer actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

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