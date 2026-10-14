Actualizan pronóstico de probables tormentas eléctricas en 7 regiones: Podrían caer granizos en algunos sectores
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una actualización en la que advierte sobre la probabilidad de desarrollo de tormentas eléctricas que afectarán a siete regiones de la zona centro sur del país.
El evento está pronosticado para extenderse desde la noche del miércoles 14 hasta la noche del jueves 15 de octubre, periodo en el que la inestabilidad atmosférica favorecerá las descargas eléctricas en diversos puntos del territorio.
Las zonas y sectores afectados
Según el organismo, las zonas afectadas comprenden desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío:
- Región de Coquimbo: Cordillera.
- Región de Valparaíso: Cordillera.
- Región Metropolitana: Cordillera.
- Región de O'Higgins: Precordillera y Cordillera.
- Región del Maule: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Región del Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Región del Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
¿Posibles granizos?
La condición atmosférica presenta probabilidad de caída de granizos, sumado a fuertes rachas de vientos locales.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución, en particular en áreas cordilleranas y precordilleranas.
Se aconseja evitar mantenerse en espacios abiertos, alejarse de estructuras metálicas o árboles altos y posponer actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.
Leer más de
Notas relacionadas
- Se extenderían hasta el sábado: Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en una región del sur de Chile
- Meteoróloga de Megatiempo adelanta a qué hora dejaría de llover en Santiago: "Los pronósticos están cambiando rápidamente"
- Tornado en Santiago: Conoce qué clasificación tuvo el fenómeno en la escala de Fujita Mejorada