Meteoróloga de Megatiempo anticipa lluvia el martes desde Atacama a Los Lagos: La Serena podría acumular 30 milímetros

15 oct. 2026 - 21:25 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, anticipó un nuevo sistema frontal para la próxima semana, el que se registraría desde el sur de Atacama a Los Lagos, dejando intensas precipitaciones en La Serena.

Según indicó la experta en Meganoticias Prime, el domingo podrían registrarse lluvias débiles en la zona central, pero lo más intenso ocurriría dos días después.

"Después del domingo, pasamos al lunes, que también tendremos precipitaciones en la tarde. Pero el día martes gran parte del territorio, del sur de Atacama a la región de Los Lagos, vamos a tener precipitaciones de distinta intensidad", sostuvo.

¿Qué ocurrirá en la cuarta región del país?

Cortés puntualizó en la situación de la región de Coquimbo: "Vamos a hacer énfasis, porque solo el día martes se podrían acumular más de 30 milímetros en La Serena".

La experta indicó que las precipitaciones serían "en corto periodo de tiempo", por lo que el panorama deberá ser monitoreado por las autoridades.

Según lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el próximo martes habría una máxima de 20°C en Santiago con chubascos en la tarde y noche.

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