Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Coquimbo por sistema frontal

16 oct. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Regional del Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, declaró esta semana Alerta Temprana Preventiva para la región de Coquimbo debido a la inminente llegada de un sistema frontal.

El evento afectará a la zona durante los próximos días. Esta medida se encuentra vigente desde este viernes y se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

Pronóstico y precipitaciones

De acuerdo con los análisis meteorológicos, las precipitaciones se intensificarán progresivamente, estimándose que el martes sea la jornada con mayor acumulación de agua.

En comunas como La Serena, se proyectan hasta 30 milímetros de lluvia en un solo día, lo que requiere especial atención por parte de la ciudadanía y las autoridades locales.

El sistema frontal también afectará a regiones de la zona central (incluida la Metropolitana) y llegará hasta Los Lagos durante la próxima semana.

Acciones de monitoreo y prevención

La declaración de esta alerta representa un estado de reforzamiento de la vigilancia permanente. Esto implica:

Monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas a este evento meteorológico.

Coordinación y activación oportuna del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

Preparación de los equipos de emergencia para actuar inmediatamente ante cualquier emergencia derivada del temporal.

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