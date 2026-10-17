"Nos preparamos para las lluvias...": Alejandro Sepúlveda explica cómo estará el tiempo este sábado y domingo en Santiago

17 oct. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este sábado y domingo en la Región Metropolitana, de cara a las lluvias que se registrarán mañana.

"Nos preparamos para las lluvias"

Según el experto, durante esta jornada habrá abundante nubosidad en la capital. "Bancos de niebla y de neblina en el poniente y sur del tramo", señaló.

Por la tarde, en tanto, se disipa este manto gris y el cielo quedará con escasas nubes. "Una jornada que nos regalará temperaturas cercanas a los 25 °C por la tarde", declaró.

Se espera un día tranquilo, a la espera de las próximas precipitaciones: "Nos preparamos para las lluvias que reaparecen el domingo en la noche".

El tiempo en la Región Metropolitana

Colina: 25 °C y 10°C

25 °C y 10°C Melipilla: 22 °C y 11°C

22 °C y 11°C Santiago: 24 °C y 11°C

24 °C y 11°C Buin: 24 °C y 11°C

24 °C y 11°C San José de Maipo: 24 °C y 10 °C

¿Cómo estará el tiempo en las regiones del país?

En sectores de Arica, Iquique y Antofagasta amanecerá cubierto este sábado. Se abrirá en la medida que avance la jornada, según lo pronosticado por el periodista.

"Ojo con la probabilidad de algunas polvaredas puntuales a los vientos, que podrían superar los 40 kilómetros por hora", alertó.

En la región de Atacama, por otra parte, se espera un "calorazo", con temperaturas que podrían superar los 30°C.

"Abundante nubosidad desde Tongoy hacia el sur. Banco de niebla que se irá disipando en la medida que avance el día, para quedar con escasas nubes al interior y registros que pueden superar los 23°C", agregó.

En la costa y zona interior de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y buena parte del Bíobío se presentarán "nieblas abundantes".

"Eso cambiará pasado el mediodía, para quedar con escasas nubes y temperaturas al interior superiores a 20°C", informó.

Más al sur, la situación se torna más inestable. "En la cordillera de la región de la Araucanía, incluso en sectores precordilleranos, por la tarde podrían tener chubascos y tormentas eléctricas", declaró. Lo mismo al interior de la región de Los Ríos.

También se registrarán chubascos durante la tarde en sectores de Los Lagos, junto con la probabilidad de granizos y tormentas eléctricas locales.

"Esa posibilidad es aún mayor en sectores de la Patagonia, en zonas de la región de Aysén, solo en la mañana y en la tarde. Se libran en Magallanes, Tierra del Fuego y la isla Navarino", concluyó.

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