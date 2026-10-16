Se aproxima la lluvia a Santiago: Anuncian hasta cinco días de precipitaciones seguidos en la capital

16 oct. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago podría enfrentar varios días consecutivos con precipitaciones, en un escenario que comenzaría este domingo por la noche y se extendería, con distintos niveles de intensidad, hasta la madrugada del jueves. El pronóstico también contempla la posibilidad de tormentas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento en algunos sectores.

El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que el período que requiere mayor atención será entre el martes y el miércoles, cuando podrían desarrollarse nubes de gran tamaño capaces de dejar importantes cantidades de agua en poco tiempo.

Además, advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas y remociones en masa en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

¿Cuándo comienzan las lluvias en Santiago?

Las primeras precipitaciones débiles podrían llegar este domingo por la tarde-noche. Sepúlveda precisó que la probabilidad comienza "después de las 6, 7 de la tarde" y se extendería "hasta el amanecer del lunes".

Durante la mañana del lunes podrían aparecer algunos quiebres de sol y subir las temperaturas, pero las precipitaciones regresarían durante la tarde. "En la tarde del lunes, después de las 3, 4, empieza de nuevo la probabilidad de precipitaciones", explicó el periodista.

Aunque estos primeros eventos serían débiles, el pronóstico contempla que las lluvias se mantengan hasta el anochecer del lunes. El martes, en tanto, comenzaría con mejores condiciones antes de un nuevo cambio durante la tarde.

Martes y miércoles: Los días que requieren mayor atención

"Lo que más nos preocupa es lo de martes a miércoles, martes en la tarde", advirtió Sepúlveda. Según detalló, la probabilidad de precipitaciones aumentaría durante la tarde del martes y se mantendría durante el miércoles, con posibilidad de extenderse hasta la madrugada del jueves.

El periodista explicó que podrían desarrollarse nubes de gran tamaño, capaces de descargar importantes cantidades de agua en lapsos breves. "Viene el paquete completo", señaló al referirse a la posibilidad de granizo, truenos, relámpagos y rachas de viento.

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