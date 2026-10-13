Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago para hoy: ¿A qué hora comenzarían los chubascos este martes?

13 oct. 2026 - 08:04 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia y la probabilidad de tormentas eléctricas marcarán la jornada de este martes en Santiago. Los primeros chubascos ya se registraban durante la mañana en sectores del poniente de la Región Metropolitana, mientras que las precipitaciones podrían avanzar hacia el centro de la capital desde el mediodía.

El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que habrá momentos de sol durante la mañana, pero que las condiciones cambiarán durante la segunda mitad del día.

"A partir de las 14 horas, más o menos, se abre la probabilidad de, en algunos sectores, presentar estas precipitaciones tipo chubasco", indicó.

¿A qué hora podrían llegar las tormentas eléctricas a Santiago?

Según el pronóstico, la probabilidad de tormentas eléctricas aumentará cerca de las 14:00 horas y podría extenderse hasta el anochecer. El fenómeno no afectaría de la misma manera a toda la capital, por lo que algunas zonas podrían recibir precipitaciones breves y otras registrar chubascos más intensos.

"Hoy son estos chubascos alborotados que se presentan por sectores, por zonas que son puntuales, que pueden ser intensos en un breve lapso y tal vez dejar una calle anegada, o puede que no pase nada", advirtió Sepúlveda.

El especialista también explicó que la intensidad de las precipitaciones será difícil de anticipar para cada sector. "En algunas zonas van a ser unas gotas, en otras puede caer una nubada importante, por eso hay que mantener el monitoreo durante la tarde", señaló.

Además de lluvia, las tormentas podrían venir acompañadas de granizo y viento en los puntos donde se desarrollen las nubes de mayor actividad. "Lo que significa no solamente chubascos, sino que algunas granizadas, algunos vientos puntuales en donde se está desarrollando esta nubosidad de tormenta, truenos, relámpagos", detalló.

¿Seguirá lloviendo en Santiago este miércoles?

Para este miércoles se mantiene una posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas en algunos sectores de la Región Metropolitana, aunque se espera que la inestabilidad disminuya considerablemente respecto de este martes.

"Para mañana está la probabilidad de algo de inestabilidad, pero muy menor, muy menor, unas gotitas nada más en sectores muy puntuales durante el día", adelantó Sepúlveda.

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