Tras emergencia por aluvión en Las Condes: Gobierno analiza compra de radares meteorológicos para anticipar lluvias intensas

12 oct. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

La posibilidad de anticipar con mayor precisión lluvias intensas concentradas en sectores específicos de una ciudad se instaló entre las prioridades que analiza el Gobierno, luego del aluvión que afectó el pasado jueves 8 de octubre a San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

Gobierno analiza compra de radares meteorológicos

En ese contexto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), confirmó este lunes que el Ejecutivo estudia la adquisición de radares meteorológicos, tecnología que permitiría detectar variaciones repentinas en el comportamiento de los sistemas frontales y fortalecer el monitoreo de fenómenos que pueden provocar emergencias.

La autoridad abordó esta posibilidad durante una entrevista con Radio Cooperativa, donde explicó que el Ministerio del Interior se encuentra revisando iniciativas relacionadas con la incorporación de estos dispositivos, algunas de las cuales permanecían pendientes desde administraciones anteriores.

"Lo estamos analizando", afirmó Pavez al ser consultado sobre la eventual compra de radares meteorológicos para el país. Sin embargo, el subsecretario advirtió que se trata de una inversión significativa, considerando que para contar con una cobertura adecuada sería necesario instalar varios equipos.

Por ahora, el Gobierno no ha informado montos, plazos de adquisición ni una fecha estimada para la eventual puesta en funcionamiento de esta tecnología.

El anuncio se produce después de las precipitaciones registradas en Las Condes, donde una intensa concentración de lluvias en un período reducido provocó un aluvión que afectó viviendas y distintos sectores de San Carlos de Apoquindo.

Según explicó Pavez, este tipo de situaciones evidencia la importancia de disponer de herramientas capaces de identificar cambios meteorológicos a una escala más localizada.

"La precisión específica, si es que en el contexto de un sistema frontal hay algún cambio que permita advertir una especial intensidad en el fenómeno", señaló al referirse a una de las principales ventajas de los radares.

El subsecretario sostuvo que los sistemas frontales pueden experimentar modificaciones repentinas debido a condiciones particulares de la atmósfera, lo que dificulta anticipar con exactitud dónde se concentrarán las precipitaciones más intensas.

"El problema es que muchas veces los sistemas frontales, por condiciones específicas, van mutando en el minuto", explicó.

En el caso de Las Condes, indicó que las lluvias permanecieron concentradas sobre un sector determinado de la comuna, generando una acumulación importante de agua en poco tiempo. "Entonces el radar meteorológico permite llegar hasta ese nivel de detalle", cerró.

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