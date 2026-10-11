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Cadem: Bachelet surge como "mejor candidata de la izquierda" y 51% dice que aluvión era evitable con anticipación de autoridades

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 11 de octubre abordó entre sus temas el retorno de la expresidenta Michelle Bachelet (PS) a la política chilena y la gestión tras el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes el pasado jueves.

El retorno de Bachelet

Tras su fallida candidatura a la Secretaría General de la ONU, la centroizquierda e izquierda chilenas recibieron con los brazos abiertos a Michelle Bachelet, quien en una entrevista sostuvo que no descartaba una tercera candidatura presidencial.

Dicho "anuncio" quizá era esperado por muchos, ya que, de acuerdo a los datos de Cadem, la exmandataria figura con un 29% como la "principal líder de los partidos de centroizquierda e izquierda hoy".

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Así lo refleja también la consulta sobre "el mejor candidato de la izquierda", en donde un 41% nombró a Michelle Bachelet por sobre el expresidente Gabriel Boric (FA), quien obtuvo solo un 24% de respaldo.

Dichos números cambian un poco al consultarle solo a quienes se identifican como de izquierda o centroizquierda, en donde Bachelet se eleva a un 47% de respaldo, frente al 44% que obtiene Boric.

Aluvión en Las Condes

Cadem también preguntó por el aluvión de Las Condes, en donde un 51% se inclinó porque "se podría haber evitado si las autoridades se hubieran anticipado", frente al 45% que indicó que "no era evitable y fue una situación excepcional por la cantidad de lluvia y el fenómeno de El Niño".

Ante la emergencia, la encuestadora también pidió una evaluación de las instituciones y personas frente al aluvión, en donde el "top 3" con mayor aprobación fueron: "Bomberos" (93%), "Carabineros" (79%) y "Los vecinos" (74%).

En contraste, el "top 3" de quienes obtuvieron una mayor desaprobación fueron: "Los medios de comunicación" (54%), "El Gobierno" (51%) y "La Senapred (ex ONEMI)" (45%).

Aprobación presidencial

Finalmente, como en cada una de sus dos entregas semanales, Cadem consultó sobre la "Aprobación presidencial", en donde José Antonio Kast logró revertir mínimamente su peak de 65% de desaprobación registrado a mitad de semana.

Este domingo, el mandatario consigue un 64% de desaprobación y solo un 32% de aprobación a su gestión, lo que se ha mantenido constante en las últimas tres entregas de la encuesta.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 160 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 86,5% al cumplirse una cuota de 1.001 casos de un total de 1.157 personas que abrieron la encuesta.

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Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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