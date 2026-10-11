Cadem: Bachelet surge como "mejor candidata de la izquierda" y 51% dice que aluvión era evitable con anticipación de autoridades

11 oct. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 11 de octubre abordó entre sus temas el retorno de la expresidenta Michelle Bachelet (PS) a la política chilena y la gestión tras el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes el pasado jueves.

El retorno de Bachelet

Tras su fallida candidatura a la Secretaría General de la ONU, la centroizquierda e izquierda chilenas recibieron con los brazos abiertos a Michelle Bachelet, quien en una entrevista sostuvo que no descartaba una tercera candidatura presidencial.

Dicho "anuncio" quizá era esperado por muchos, ya que, de acuerdo a los datos de Cadem, la exmandataria figura con un 29% como la "principal líder de los partidos de centroizquierda e izquierda hoy".

Así lo refleja también la consulta sobre "el mejor candidato de la izquierda", en donde un 41% nombró a Michelle Bachelet por sobre el expresidente Gabriel Boric (FA), quien obtuvo solo un 24% de respaldo.

Dichos números cambian un poco al consultarle solo a quienes se identifican como de izquierda o centroizquierda, en donde Bachelet se eleva a un 47% de respaldo, frente al 44% que obtiene Boric.

Aluvión en Las Condes

Cadem también preguntó por el aluvión de Las Condes, en donde un 51% se inclinó porque "se podría haber evitado si las autoridades se hubieran anticipado", frente al 45% que indicó que "no era evitable y fue una situación excepcional por la cantidad de lluvia y el fenómeno de El Niño".

Ante la emergencia, la encuestadora también pidió una evaluación de las instituciones y personas frente al aluvión, en donde el "top 3" con mayor aprobación fueron: "Bomberos" (93%), "Carabineros" (79%) y "Los vecinos" (74%).

En contraste, el "top 3" de quienes obtuvieron una mayor desaprobación fueron: "Los medios de comunicación" (54%), "El Gobierno" (51%) y "La Senapred (ex ONEMI)" (45%).

Aprobación presidencial

Finalmente, como en cada una de sus dos entregas semanales, Cadem consultó sobre la "Aprobación presidencial", en donde José Antonio Kast logró revertir mínimamente su peak de 65% de desaprobación registrado a mitad de semana.

Este domingo, el mandatario consigue un 64% de desaprobación y solo un 32% de aprobación a su gestión, lo que se ha mantenido constante en las últimas tres entregas de la encuesta.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 160 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 86,5% al cumplirse una cuota de 1.001 casos de un total de 1.157 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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