"Yo creo que sí": Michelle Bachelet no descarta una tercera candidatura presidencial

07 oct. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

La expresidenta Michelle Bachelet no descartó que su nombre esté en la papeleta para las elecciones presidenciales de 2029.

Al ser consultada en una entrevista con Televisión Universidad de Concepción (TVU) sobre una posible tercera candidatura, la exmandataria dijo: "Yo creo que sí... Yo creo que sí".

"Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad"

Esta es la primera vez que Bachelet manifiesta de manera pública su disposición a competir en unas elecciones presidenciales, hecho que se da luego de su fallida candidatura a la Secretaría General de la ONU.

La exmandataria también señaló que hará "todo lo posible" para que haya unidad en el sector progresista, reconociendo que le da "terror que podamos retroceder en derechos que hemos logrado avanzar por muchos años", especialmente en los de las mujeres que, a su juicio, "ha sido más difícil, más lento".

"Yo no me voy a quedar tranquila tejiendo, por decirlo así. Bueno, la verdad es que nunca he tejido. Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos", afirmó Bachelet.

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