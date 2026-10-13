Emiten alerta por "tormentas eléctricas" en siete regiones: "Precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo"

13 oct. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "tormentas eléctricas" desde la tarde hasta la noche del martes 13 de octubre en zonas de siete regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

Además, el organismo advierte que la actividad eléctrica venga acompañada de "precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo".

¿Dónde se registrará el fenómeno?

Las regiones afectadas corresponden a:

Región de Coquimbo: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.

Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos. Región de Valparaíso : Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.

: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos. Región Metropolitana : Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

: Región de O'Higgins: Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región del Maule : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región de Ñuble : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

¿Qué significa una alerta meteorológica?

Según explicó la Dirección Meteorológica de Chile, una alerta meteorológica se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Por esta razón, el organismo recomendó mantenerse informado a través de sus canales oficiales, especialmente si se realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

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