"Más parecido a lo que ocurrió el jueves pasado": Alejandro Sepúlveda detalla cómo evolucionarán las lluvias en Santiago

12 oct. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este lunes, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó cómo evolucionarán las precipitaciones en la Región Metropolitana durante los próximos días. "La lluvia más alborotada llega mañana", anunció en su reporte para Meganoticias Prime.

"Más parecido a lo que ocurrió el jueves pasado"

El comunicador señaló que este lunes se registraron 13 mm de agua caída en la precordillera y tan solo 3 mm en el centro de Santiago, explicando que "la lluvia más alborotada llega mañana" martes. Esta será "del tipo chubasco" y será "más parecido a lo que ocurrió el jueves pasado cuando fue el aluvión".

"Mañana pasamos de esta lluvia clásica a estos chubascos alborotados que pueden dejar una buena cantidad de lluvia en un sector muy acotado en un tiempo limitado", explicó.

Esta condición es "lo que activó, por ejemplo, la quebrada en San Carlos de Apoquindo o lo que hoy dejó precipitaciones intensas en sectores de La Araucanía", en donde se registraron graves inundaciones en Curacautín.

¿Qué pasará en los próximos días?

Para mañana martes, Ale explicó que habrá una mañana con sol, pero "a partir de las dos de la tarde se activa la probabilidad de precipitaciones del tipo chubasco con tormenta eléctrica: truenos, relámpagos y probables granizadas".

"El día miércoles comienza a estabilizarse un poquito la atmósfera"; sin embargo, "podrían caer unas gotitas, pero de caer algo en la tarde, es una gotita aquí, una gotita allá".

"El jueves pasaríamos de nublado a cielo parcial", con una temperatura máxima que llegaría a los 22°, lo que, según Sepúlveda, "ya parece un poquitito más primavera".

Finalmente, indicó que "el viernes amaneceríamos con cielo cubierto, en la tarde se abriría el sol (...) y vuelve a aparecer la probabilidad en cordillera de precipitaciones".

Todo sobre Megatiempo