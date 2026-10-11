Jornada "muy similar" al día del aluvión: Meteoróloga de Megatiempo anuncia el momento en que comenzarán las lluvias en la RM

11 oct. 2026 - 22:55 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Prime, la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, anunció el momento en que comenzarán las precipitaciones de este lunes en la Región Metropolitana, advirtiendo que será una jornada "muy similar" a la del día del aluvión en Las Condes.

¿Cuándo comenzarán las precipitaciones?

Al comenzar, la experta explicó que "para el día lunes vuelven las precipitaciones que están asociadas a una baja presión que está justamente fuera de las costas de nuestro país y esta baja presión está afectando, está trayendo nubosidad".

De acuerdo a los datos del satélite, "la nubosidad va aumentando y se va acercando también hacia el territorio continental y está justamente frente a la región de Coquimbo, la región de Valparaíso y la Región Metropolitana".

En cuanto al momento en que iniciarán las precipitaciones, la meteoróloga anunció que "esto ya nos va a estar afectando desde horas de la madrugada de este día lunes".

"Desde la madrugada ya vamos a empezar a recibir, en algunos sectores, precipitaciones tipo chubascos y ya también durante las primeras horas del día lunes, a eso de las ocho de la mañana, también en distintos sectores del interior de la región de Coquimbo, la región de Valparaíso y también en nuestra capital", detalló.

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en lo que dure el evento se esperan hasta 25 mm de precipitaciones "en corto período de tiempo", los que según Cortés "es muy similar" a lo que se registró el pasado jueves, cuando ocurrió el aluvión en San Carlos de Apoquindo.

"El lunes en la mañana ya entonces registraríamos precipitaciones de diversa intensidad en el sector oriente, en la parte norte también de la Región Metropolitana y hacia el sur, pero hacia la tarde comienza a incrementarse también la intensidad", advirtió respecto a cómo se distribuirán las lluvias.

"Va a ser súper variable la intensidad de las precipitaciones durante las primeras horas; a ratos puede que sea intensa y también dependiendo del sector en donde nos encontremos, porque esta nubosidad no abarca de forma uniforme todo el territorio", explicó.

Posibles tormentas eléctricas hasta el miércoles

Otro de los fenómenos que acompañará este evento son las tormentas eléctricas, lo que "se extiende hasta el día martes y probablemente también hacia el día miércoles, pero ya el día miércoles debiese ir debilitándose y algunos chubascos estarían presentes durante horas de la tarde".

"El día lunes va a haber más probabilidad de lluvias que de tormentas eléctricas; no se descarta, pero es más lluvia. El día martes, sin embargo, aumenta la probabilidad de tormentas eléctricas", señaló sobre cómo se desarrollaría este fenómeno que también ya fue advertido por la DMC.

Finalmente, Cortés explicó que "para que se produzcan tormentas eléctricas, es necesario sí o sí que haya nubes de gran desarrollo vertical, que son las mismas nubes que nos dejan chubascos intensos a ratos y también granizos", lo que se debe "monitorear de forma muy importante" por la cantidad de agua acumulada que podría generar nuevos aluviones.

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