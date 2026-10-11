Incluye la totalidad de la RM: Meteorología actualiza y emite avisos de tormentas eléctricas en sectores de 10 regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "probables tormentas eléctricas" y emitió un segundo relativo al mismo fenómeno. Con esto, sectores de 10 regiones del país se verían afectados por esta condición, incluida la totalidad de la Región Metropolitana.
Tormentas eléctricas, granizos y vientos
El aviso actualizado se origina en una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la tarde de este domingo 11 y la noche del miércoles 14 de octubre en sectores de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Dentro de las observaciones de la DMC, se informó que existe la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".Ir a la siguiente nota
Región de Atacama
- Litoral: Domingo 11.
- Cordillera Costa y sectores de valles: Domingo 11.
- Pampa: Domingo 11.
- Precordillera: Domingo 11.
- Cordillera: Domingo 11.
Región de Coquimbo
- Precordillera y valles precordilleranos: Domingo 11, lunes 12 y martes 13.
- Cordillera: Domingo 11, lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
Región de Valparaíso
- Litoral: Lunes 12.
- Cordillera Costa: Lunes 12 y martes 13.
- Precordillera y valles precordilleranos: Domingo 11, lunes 12 y martes 13.
- Cordillera: Domingo 11, lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: Lunes 12.
- Valle: Domingo 11, lunes 12 y martes 13.
- Precordillera: Domingo 11, lunes 12 y martes 13.
- Cordillera: Domingo 11, lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
Región de O'Higgins
- Litoral: Lunes 12.
- Cordillera Costa: Lunes 12 y martes 13.
- Valle: Domingo 11, lunes 12 y martes 13.
- Precordillera: Domingo 11, lunes 12 y martes 13.
- Cordillera: Domingo 11, lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
Región del Maule
- Litoral: Lunes 12.
- Cordillera Costa: Lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
- Valle: Domingo 11, lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
- Precordillera: Domingo 11, lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
- Cordillera: Domingo 11, lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
Región de Ñuble
- Litoral: Lunes 12.
- Cordillera Costa: Lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
- Valle: Lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
- Precordillera: Lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
- Cordillera: Lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
Región del Biobío
- Litoral: Lunes 12 y martes 13.
- Cordillera Costa: Lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
- Valle: Lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
- Precordillera: Lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
- Cordillera: Lunes 12, martes 13 y miércoles 14.
Tormentas eléctricas avanzan hacia el sur
En tanto, el aviso emitido este domingo también se origina en la "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la tarde del lunes 12 y la tarde del martes 13 de octubre en todo el territorio de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.
De acuerdo a la DMC, las tormentas eléctricas en estas dos regiones del país se desarrollarían "preferentemente durante la tarde-noche" y además contarían "con precipitaciones aisladas".
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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