Senapred solicitó activar Cogrid en 10 comunas de Región Metropolitana ante evento meteorológico previsto para la próxima semana

11 oct. 2026 - 08:43 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una mesa técnica realizada con el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) ofició a los alcaldes de 10 comunas de la región Metropolitana para la realización de Comités de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) locales ante un nuevo sistema frontal.

Las comunas oficiadas son Puente Alto, La Florida, Colina, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, San José de Maipo y Pirque, las que deberán realizar los Cogrid a contar de hoy.

El objetivo de los Cogrid comunales es anticipar eventuales emergencias asociadas al evento meteorológico previsto entre el lunes y el miércoles próximo. Se espera que mañana caigan entre 10 y 20 milímetros de precipitaciones.

Por lo mismo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que "la mayor preocupación es que, de acuerdo al pronóstico, podrían verificarse precipitaciones normales a moderadas, pero en corto periodo de tiempo".

Pavez advirtió que esta situación "podría generar eventos de naturaleza similar a la que vivimos el día 8 de octubre en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Las Condes".

Sobre ese tema, el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, informó que las maquinarias provistas por el Municipio de Las Condes y el MOP no han parado de trabajar en el despeje de la obra hidráulica que se bloqueó por el aluvión del jueves.

"Seguimos trabajando con intensidad, de manera coordinada, para recuperar la infraestructura", recalcó el ministro.

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