"Hasta que se cayó el techo": Chica reality muestra los graves daños que sufrió su casa por la intensas lluvias en la RM

10 oct. 2026 - 15:15 hrs.

A través de sus redes sociales, la exparticipante del reality Gran Hermano 2, Linda Marcovich, mostró los graves daños ocurridos en su casa debido a las intensas lluvias que afectaron esta semana a la Región Metropolitana.

"Hasta que se cayó el techo"

En las imágenes compartidas por Linda se puede ver cómo el techo de una de las habitaciones cedió por las precipitaciones, lo que dejó una gran cantidad de material en el lugar y provocó el destrozo de una mesa de centro.

"Hasta que se cayó el techo", escribió la chica reality, quien con algo de humor acompañó el video con un audio viral en el que se le cuestiona al cantante mexicano Marco Antonio Solís "¿dónde está la primavera?".

A través de algunas historias de Instagram, la joven gitana explicó que lo importante es que al menos ninguna persona resultó herida con la caída de la techumbre.

"No dormí nada anoche; como les mostré en el video, se me cayó el techo. Gracias a Dios que no había nadie debajo cuando pasó eso", dijo.

Tras esto, Linda explicó que su casa había sido recientemente remodelada, por lo que cuestionó a los maestros "chantas" que realizaron dichas renovaciones.

"Gracias a Dios tenemos buenos amigos que nos mandaron unos maestros en la mañana, así que ya fue a comprar. Ahora me río, pero qué chantas que son los maestros, no todos, obviamente, pero los que vinieron aquí, chantas", fustigó.

Durante este sábado, la también influencer ha ido mostrando cómo avanzan los trabajos para reponer el techo de su casa, mostrando algo de preocupación por las débiles precipitaciones que han comenzado a caer antes de poder terminar los trabajos.

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