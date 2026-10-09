"No entiendo cómo funcionan sus cabezas": Hija de Jorge Zabaleta hace duro descargo por "poca empatía" tras aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 19:35 hrs.

Milagros Zabaleta, influencer e hija del actor Jorge Zabaleta, realizó un duro descargo en sus redes sociales acusando la "poca empatía" de algunas personas tras el aluvión que afectó el jueves a la comuna de Las Condes.

"No entiendo cómo funcionan sus cabezas"

"Estoy pa dentro con la poca empatía de algunas personas", comenzó explicando la joven de 20 años en una historia publicada en su cuenta de Instagram que cuenta con un extenso escrito en donde expresa su molestia por la situación.

"Hay gente... herida, familias con sus casas inundadas de barro, personas que lo perdieron todo, animales desaparecidos. ¿Y aun así hay gente diciendo que no siente empatía o, peor todavía, BURLÁNDOSE?! De verdad no entiendo cómo funcionan sus cabezas, wn", agregó.

Tras esto, la hija del reconocido actor sostuvo que "la madre naturaleza no discrimina a nadie. Las tragedias no distinguen entre regiones, clases sociales, ideologías ni colores políticos. Hoy les tocó a ellos, pero mañana nos podría tocar a cualquiera de nosotros".

"Así como todos nos unimos y apañamos cuando queda la cagada en Viña, en el sur o en cualquier rincón de Chile, ahora nos toca volver a hacerlo. Porque al final somos todos chilenos, y cuando una parte de nuestro país sufre, no podemos simplemente mirar para el lado", añadió en un tono más conciliador.

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Finalmente, "Milo" sostuvo que "no se trata de dónde pasó ni de quiénes son los afectados. Se trata de tener un mínimo de humanidad y empatía. No debería importar de dónde viene alguien para que su dolor nos importe".

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