La reflexión de Paola Troncoso tras la emergencia en Las Condes: "No nos olvidemos nunca que somos todos seres humanos"

09 oct. 2026 - 13:15 hrs.

Esta mañana, el Gobierno informó que un total de seis personas resultaron lesionadas con el potente aluvión que afectó ayer jueves al sector de San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

Las imágenes de personas atrapadas, autos destruidos y hasta un bus del sistema RED Movilidad arrastrado por la fuerza de la remoción en masa impactaron a más de alguna persona; sin embargo, muchos también expresaron su "alegría" porque la emergencia hubiera ocurrido en un sector acomodado de la capital.

Fue precisamente esta situación la que afectó bastante a la actriz Paola Troncoso, quien en una profunda reflexión en sus redes sociales pidió que "no nos olvidemos nunca que somos todos seres humanos".

La reflexión de Paola Troncoso tras el aluvión

"Lamentablemente, estas cosas provocan mucho daño. Y no solamente daño material, sino que también emocional en las personas que se ven afectadas", comentó la querida "Chofi" del exitoso programa humorístico de Mega "Detrás del Muro".

"Me da mucha pena ver, de repente, que hay tanta indolencia en los comentarios, como haciendo una diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos, como si sufrieran menos", sostuvo la actriz en el video que fue replicado por Prensa Chilena.

Luego de esto fue cuando agregó su "no nos olvidemos nunca de que somos todos seres humanos", explicando que "me da pena darme cuenta de que, lamentablemente, todavía hay mucha gente que piensa así".

Finalmente, Paola señaló que lamentablemente "eso también habla de daños que a veces las personas hemos tenido en la vida y que nos hacen tirar mala energía. No voy a profundizar en el tema porque me apena y porque siento que a veces no es necesario explicar tanto".

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