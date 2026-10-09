"Veníamos en el techo de la micro gritando": El relato de los pasajeros de un bus Red arrastrado por el aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Cuando el reloj marcaba alrededor de las 17 horas del jueves, un aluvión bajó desde la quebrada Honda y se tomó la intersección de avenida General Blanche con Santa Sofía, en Las Condes. En cuestión de segundos, la calle se transformó en un torrente de lodo, ramas y piedras.

Una de las imágenes más impactantes que dejó el fenómeno fue la de un bus del sistema Red arrastrado por el barro a toda velocidad, con tres personas aferradas al techo. Dentro iban otros seis pasajeros, principalmente universitarios y trabajadores.

"La micro se empezó a ir para atrás, atrás, atrás"

Según publicó Las Últimas Noticias (LUN), un video grabado por los propios pasajeros muestra cómo el barro se filtraba por debajo de las puertas y alcanzaba los asientos. Se escucha un crujido del metal, el golpe de las rocas contra el chasis y gritos desesperados: "¡Se está inundando!" y "¡Abran arriba!".

Sofía Opazo, estudiante de la Universidad de los Andes, relató a T13 lo que ocurrió: "No alcanzamos ni a bajarnos de la micro porque nos pegó de golpe toda el agua, con un árbol y de todo. La micro se empezó a ir para atrás, atrás, atrás".

Salieron al techo

La única vía de escape para salvarse del agua era empujar la escotilla superior y subir al techo. Joaquín Ugarte, otro de los universitarios a bordo, aseguró que el agua adentro no daba tregua: "Tenía barro como hasta la cadera".

Una tercera pasajera describió la angustia que se vivió sobre el techo: "Nosotros veníamos arriba del techo de la micro gritando y pidiendo ayuda a la gente mientras éramos arrastrados. Todos lloraban y gritaban porque abajo se inundaba. Salimos enlodados completamente; algunos se golpearon y otros se cortaron con vidrios, pero afortunadamente nada de extrema gravedad".

Dos árboles frenaron la micro

Joaquín explicó que "el agua y el barro nos arrastraron como dos cuadras hacia abajo. Por suerte paró, la micro quedó frenada y yo pude saltar por ese vidrio; después ayudé a recibir a todos los pasajeros que quedaban adentro", contó.

El bus se detuvo gracias a dos grandes árboles en los que quedó incrustado, a escasos 15 metros de impactar contra un strip center del sector.

Minutos más tarde, el conductor, un hombre de 68 años, fue trasladado en calidad de testigo hasta la 47ª Comisaría de Los Dominicos, para declarar.

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