Calles llenas de barro, basura y autos destruidos: Así es el panorama de madrugada en Las Condes tras aluvión

09 oct. 2026 - 05:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una escena desoladora se aprecia durante la madrugada en la comuna de Las Condes tras el devastador paso del aluvión registrado durante la tarde del jueves. Acumulaciones de lodo, escombros, desperdicios arrastrados por la corriente y al menos una decena de automóviles dañados permanecen sobre la calzada a la espera de los trabajos de despeje.

En distintos puntos de la zona baja del sector afectado, personal de Carabineros y de la PDI resguarda el perímetro donde quedaron aprisionados los vehículos, varios de ellos colisionados entre sí en cadena, mientras llega la maquinaria pesada para empezar el remolque. Además, la fuerza del impacto generó fallas en la infraestructura vial, manteniendo varios semáforos apagados en intersecciones complejas.

El endurecimiento del barro, el próximo problema

Más allá del retiro de los autos destruidos, la principal urgencia para las próximas horas radica en el comportamiento que tendrá el sedimento acumulado en las avenidas. Debido a la pendiente del terreno, la mayor cantidad de barro, rocas y basura descendió desde la precordillera para concentrarse en la parte baja de la comuna.

El riesgo inminente es que el material se endurezca. Respaldado por el pronóstico de la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, durante la jornada de este viernes se esperan temperaturas que alcanzarán cerca de los 20 grados, acompañadas de quiebres de sol y nubosidad parcial.

La presencia del sol y el aumento de la temperatura acelerarán el proceso de secado del lodo, lo que provocará la solidificación del barro. Esto dificultará drásticamente la limpieza si el sedimento no se retira a tiempo. La masa blanda se convertirá en bloques compactos, como de concreto, que complicarán aún más el tránsito en el sector oriente.