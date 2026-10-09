"Una tormenta perfecta": Experto explica las cuatro causas que detonaron el catastrófico aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 04:10 hrs.

¿Qué pasó?

A pesar de que el registro de agua caída en la cuenca de Santiago superó levemente los 10 milímetros durante el evento más crítico, la fuerza del aluvión que bajó por la Quebrada Honda en la comuna de Las Condes provocó daños devastadores en viviendas, locales comerciales y vehículos.

El experto en gestión de emergencias Michel De L'Herbe analizó en Meganoticias las razones técnicas detrás de esta emergencia, calificándola como una "tormenta perfecta" donde confluyeron factores climáticos, geológicos y antecedentes de incendios forestales.

1. Isoterma cero alta: Lluvia sobre nieve y deshielo acelerado

Uno de los desencadenantes principales fue la altura en la que se registraron las precipitaciones. La isoterma cero se posicionó cercana a los 3.000 metros de altitud (sobre el nivel de la base de recintos cordilleranos como Valle Nevado, La Parva o Farellones), donde habitualmente cae nieve.

Al llover a esa altura sobre sectores con acumulación de nieve, el agua provocó un derretimiento acelerado que generó una combinación de aludes, avalanchas y grandes aluviones desde las altas cumbres.

2. El impacto de los incendios forestales de verano

De L'Herbe enfatizó que las emergencias no deben analizarse como hechos aislados en el tiempo. La zona de la Quebrada Honda y sus alrededores sufrieron durante el verano pasado un incendio forestal que consumió más de 1.000 hectáreas de vegetación nativa.

La pérdida de la capa vegetal eliminó el "efecto esponja" natural del suelo. Sin raíces ni vegetación que contuvieran o aminoraran el paso del agua, la tierra erosionada fue arrastrada con facilidad por el agua de las lluvias, sumando barro, rocas de gran tamaño y troncos a la corriente.

3. La "memoria del agua" y la inclinación de las calles

Geológicamente, el agua tiende a buscar los cursos naturales por donde ha transitado históricamente. Al activarse las distintas grietas y quebradas menores de la precordillera, todo el flujo convergió hacia la Quebrada Honda.

Al ingresar a las zonas urbanizadas como San Carlos de Apoquindo y avenidas como General Blanche o Camino La Fuente, la pendiente de las calles actuó como un tobogán natural. La corriente no encontró planicies de frenado, ganando velocidad y poder destructivo a medida que descendía hacia la ciudad.

"¿Pudimos haber hecho algo mejor?": El debate sobre la prevención

Para el especialista en emergencias, si bien los factores meteorológicos y geográficos configuraron un escenario extremo en el sector oriente, las variables de riesgo se conocían de antemano tras los incendios de verano.

"Es la tormenta perfecta, pero las variables las conocíamos con anticipación. Por lo tanto, siempre está el hecho de preguntarse si pudimos haber hecho algo mejor, al menos en lo que respecta al monitoreo y a la alerta de situaciones que son repentinas", advirtió De L'Herbe, y señaló además que el verdadero nivel de destrucción en la comuna se dimensionará con mayor claridad con el paso de los días.