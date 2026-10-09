Intenso operativo en Las Condes para retirar vehículos "irreconocibles" y sin patente arrastrados por aluvión

09 oct. 2026 - 01:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso operativo de despeje se despliega en la comuna de Las Condes tras el devastador paso del aluvión provocado por el desborde de la Quebrada Honda. Cuadrillas de emergencia, Carabineros y vecinos trabajan a contrarreloj para retirar los múltiples automóviles que fueron arrastrados por la corriente de agua y lodo, los cuales terminaron bloqueando importantes arterias como Camino El Alba y Camino La Fuente.

Las labores se centran en mover los autos para abrir paso a la maquinaria pesada y evitar que el denso sedimento acumulado en las vías se solidifique con el paso de las horas.

Autos destrozados, sin patente y trasladados con maquinaria

El panorama en el sector de Camino El Alba refleja la violencia con la que bajó el agua. Varios de los automóviles recuperados entre el barro quedaron completamente destruidos, sin sus placas patentes e irreconocibles producto de los severos impactos contra árboles y mobiliario urbano.

Debido a que sus propietarios no han podido llegar a la zona afectada, los propios camiones y personal policial han debido maniobrar para remolcar las máquinas y despejar los accesos a servicentros y comercios locales. Se espera que durante la jornada de este viernes los dueños puedan acercarse a los puntos de acopio para reconocer sus vehículos, que son llevados a los estacionamientos de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo.

A eso de las 1:30 horas, el personal especializado logró retirar el bus de RED que se encontraba en avenida La Plaza. El hecho fue de gran relevancia, ya que se trataba de una de las vías que las autoridades necesitaban despejar para facilitar el resto de los trabajos que se ejecutarán en el lugar.

Trabajos nocturnos a la espera de retroexcavadoras

Junto con el retiro de los automóviles, los residentes de la zona han salido a las calles con palas para mover el lodo y encauzar el agua que aún continúa escurriendo por las calzadas.

Las cuadrillas concluyeron las primeras maniobras de contención en los puntos más críticos y se mantienen a la espera de la llegada de retroexcavadoras, las que concretarán la remoción total del barro y los troncos en Camino La Fuente para devolver la conectividad al sector oriente de la capital.