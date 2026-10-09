Primos lograron sacar vehículos incrustados en una tienda tras aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 00:02 hrs.

¿Qué pasó?

Varios autos se vieron gravemente afectados tras el violento aluvión que azotó el sector oriente de la capital, donde la fuerza del agua, el barro y las rocas arrastró múltiples vehículos por las avenidas de la comuna de Las Condes. Uno de los puntos más críticos de la emergencia se vivió en la intersección de Camino La Fuente con Camino El Alba, lugar donde diversos automóviles terminaron incrustados dentro de una sucursal de la cadena Oxxo.

En medio del despliegue de los equipos de emergencia, trabajadores y conductores que circulaban por el sector al momento de la crecida protagonizaron un complejo operativo para retirar los automóviles atrapados entre los escombros y el barro denso.

"Era como estar en un flotador arriba de una piscina"

Uno de los testimonios más impactantes fue el de un repartidor de productos de comercio electrónico que fue sorprendido de lleno por la bajada del agua mientras transitaba por el sector. "Iba trabajando y por Camino La Fuente hacia arriba me topé directo con el mar de agua que venía con barro, ramas, autos, piedras, todo", relató el conductor.

El trabajador explicó los momentos de angustia que vivió cuando la fuerza de la corriente comenzó a desplazar su automóvil sin control. "El agua nos empezó a arrastrar, era algo que nunca me había imaginado. Era como estar en un flotador arriba de una piscina, se sentía que el auto se iba para todos lados. Intenté abrir la puerta para amarrar el auto a un poste o una reja, pero cuando lo hice otro vehículo se vino encima y me bloqueó la puerta del piloto, así que me tuve que pasar al asiento del copiloto para salir", recordó.

Solidaridad en medio de la emergencia: El riesgoso retiro de los autos

Tras ponerse a salvo cuando descendió levemente el nivel del agua y con la ayuda de Carabineros, el conductor contactó a un primo que estaba en la comuna de Lampa para que lo ayudara con cadenas y maquinaria pesada. Pese a lograr rescatar su propio auto, el grupo decidió quedarse en el lugar de manera voluntaria para ayudar a retirar los demás vehículos incrustados en el recinto comercial.

Pedro Duque, quien lideró las complejas maniobras de tracción con cadenas de acero, advirtió sobre la peligrosidad del procedimiento en una zona profundamente anegada. "Cualquier cosa que se suelte con tanta tensión funciona como un látigo de acero de varios kilos, por eso es muy peligroso y pedimos mantener la distancia", explicó.

"En catástrofes como esta, mi familia siempre ha apoyado, también grupos de camioneros en incendios en La Araucanía desde que yo era chico. Cuando sacamos el auto de mi primo, nos sentíamos con el deber de seguir apoyando un poquito más a la gente de acá", concluyó sobre el operativo que permitió despejar el local afectado.