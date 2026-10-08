Jóvenes rescataron a dos perros durante aluvión en Las Condes: uno tenía cáncer y el otro diabetes

08 oct. 2026 - 22:31 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la emergencia provocada por el aluvión en Las Condes, dos jóvenes ayudaron a rescatar a dos perros que habían quedado atrapados al interior de una vivienda afectada por el barro en el sector de San Carlos de Apoquindo.

La periodista Catalina Miranda conversó con Francisco y Lucas, quienes han estado trabajando durante la jornada para ayudar a los vecinos, retirar vehículos atrapados y auxiliar a las personas afectadas por la emergencia.

“La vecina estaba gritando en el techo”

Lucas relató que todo comenzó cuando escucharon los gritos de una vecina que se encontraba en el techo de su vivienda, situación que les advirtió que algo grave estaba ocurriendo.

“De hecho, fue súper chocante porque la vecina estaba gritando en el techo; ahí fue cuando nos dimos cuenta que algo estaba pasando”, contó.

Al acercarse, la mujer les explicó que tenía dos perros y que necesitaba ayuda. Ante esto, los jóvenes consiguieron una escalera, ingresaron a la vivienda por el segundo piso y lograron sacar a los animales, que se encontraban en medio de la emergencia.

Según relató Lucas, uno de los perros tenía cáncer y el otro diabetes. Tras rescatarlos, uno de sus amigos se quedó con las mascotas mientras ellos regresaban para ayudar a la mujer.

El joven también describió las difíciles condiciones que encontraron en el interior de la casa, donde el primer piso estaba cubierto por más de un metro y medio de barro.

Jóvenes también ayudaron a otros vecinos

Francisco Martínez, por su parte, relató que se encontraba en el Paseo de los Dominicos cuando comenzó a bajar el agua y el barro. En ese momento, vio a una mujer que estaba siendo arrastrada por la corriente y se metió para ayudar a rescatarla junto a otras personas.

Además, contó que durante la jornada han colaborado en la evacuación de viviendas y en el retiro de vehículos que quedaron atrapados en el barro.

Pese a que sus propias casas también resultaron afectadas, ambos jóvenes continuaron ayudando a sus vecinos, mientras los trabajos para retirar los automóviles y despejar las calles seguían desarrollándose en el sector de El Alba.

Todo sobre Aluvión