Gonzalo Ramírez recorre sobre tanqueta del Ejército las calles afectadas por aluvión en Las Condes

08 oct. 2026 - 21:57 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias Gonzalo Ramírez recorrió a bordo de una tanqueta del Ejército las calles más afectadas por el aluvión que golpeó a Las Condes, en la Región Metropolitana.

Durante la transmisión de Meganoticias Prime mostró los estragos que dejó la fuerza del agua y el barro en sectores donde el acceso seguía siendo complejo.

“Estamos dando una vuelta a la manzana. Estamos por la paralela de San Carlos de Apoquindo, tratando de acceder a General Blanche, que fue la calle que en el fondo canalizó todo el aluvión”, relató el periodista mientras avanzaba junto a personal militar.

Gonzalo Ramírez muestra los estragos del aluvión en Las Condes

Desde el vehículo militar, Ramírez explicó que la calle General Blanche concentró gran parte del torrente y describió cómo su trazado habría contenido el avance del agua hacia otros sectores.

“Gracias a Dios, la calle General Blanche actuó como el canal. Por ahí se concentró la inmensa mayoría del aluvión, bajó por ahí con mucha fuerza, arrastró muchos autos”, señaló.

En medio del recorrido, el periodista mostró las dificultades para avanzar por la vía, donde había barro, rocas y vehículos que obstaculizaban el tránsito. También advirtió que los equipos de emergencia debían sortear las mismas complicaciones.

“Los vehículos también tienen muchas dificultades porque entre que las calles están llenas de barro, de piedra, está esta dificultad que hay muchos vehículos también tratando de volver a sus casas”, relató.

Buses RED fueron arrastrados por la corriente

Uno de los momentos más impactantes del recorrido ocurrió cuando Ramírez mostró un bus del sistema RED que fue arrastrado por el aluvión y terminó incrustado contra un árbol.

“Este es otro de los buses que fue arrastrado como si fuera de plumavit. Fueron varias cuadras”, describió el periodista al mostrar los daños que presentaba la máquina.

Luego agregó: “Bus RED, mira, quedó incrustado en el árbol. Está súper dañado, está bastante peor que el que estaba más arriba”.

Ramírez también recordó los registros grabados por pasajeros que viajaban en los buses alcanzados por la corriente. “Hay unos videos que son bien impresionantes, que la gente que iba dentro de estos buses grabó y subió a las redes, los gritos”, comentó durante la transmisión.

Tanqueta del Ejército permitió avanzar hacia zonas aisladas

El recorrido se realizó con autorización del Ejército, a bordo de uno de sus vehículos militares, debido a que los accesos estaban bloqueados por el barro y las rocas. Según explicó el periodista, incluso vehículos con tracción 4x4 habían tenido dificultades para ingresar.

“Este tipo de vehículos que tiene tracción 8x8 (…) tienen también la función de poder efectuar un rescate, o sea, acá eventualmente se puede sacar gente”, relató al explicar la capacidad de la tanqueta para avanzar por sectores de difícil acceso.

Ramírez indicó que el operativo también buscaba llegar hasta una familia que se encontraría aislada en un condominio.

“Se nos envió una ubicación donde debemos entrar a ayudar a una familia que está aislada”, explicó uno de los militares que participaba en el recorrido.

A medida que avanzaban por General Blanche, el periodista mostró otros daños provocados por la emergencia, entre ellos señaléticas derribadas, postes en el suelo y luminarias destruidas.

“Hay casas que acá sí tienen energía, pero todo lo que es la iluminación de la avenida está también destruida. Se cayeron los focos, hay algunos de los postes que están en el suelo”, relató.

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