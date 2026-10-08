Aguas Andinas confirma que "suministro de agua potable está operando con total normalidad" tras aluvión

08 oct. 2026 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas entregó información sobre el estado del suministro de agua potable en la comuna de Las Condes, luego del aluvión registrado durante la tarde de este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo.

Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial de la compañía, aseguró que "el suministro del agua potable en todo el sector está operando con total normalidad", indicó.

Desde la compañía también advirtieron sobre los riesgos de abrir las tapas de alcantarillado para facilitar la evacuación del agua acumulada en las calles.

La solicitud de Aguas Andinas

En ese sentido, Rodríguez llamó a “evitar abrir las tapas de alcantarillado que existen en el lugar para evacuar las aguas que han escurrido por las calles, porque eso podría provocar problemas en el funcionamiento de esta infraestructura”, señaló.

Asimismo, Aguas Andinas llamó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde continuará entregando antecedentes sobre la situación durante la emergencia.

Información importante Frente a la emergencia producida por el aluvión en la comuna de Las Condes queremos informar que nuestros servicios operan con normalidad. Hacemos un llamado a la población a no levantar las tapas de la red de alcantarillado, ya que ello podría ocasionar problemas en nuestra infraestructura sanitaria debido a los sedimentos arrastrados por el aluvión y las lluvias que continuarán cayendo en la Región Metropolitana. Seguiremos monitoreando la evolución de la emergencia y cualquier información la entregaremos en nuestros canales oficiales. — Aguas Andinas (@aguas_andinas) October 8, 2026

Equipos continúan desplegados

La situación se mantiene compleja en distintos puntos de la comuna, luego del aluvión generado por la activación de quebradas producto de las intensas precipitaciones.

Equipos de emergencia permanecen desplegados mientras las autoridades monitorean la evolución del fenómeno y coordinan las medidas necesarias para resguardar a las personas.

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