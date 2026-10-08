Suspensión de clases: Extienden la medida a 10 comunas de la Región Metropolitana para este viernes

08 oct. 2026 - 20:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para este viernes 9 de octubre en 10 comunas de la Región Metropolitana, en el contexto de la emergencia provocada por las intensas precipitaciones y la activación de quebradas que generaron un aluvión en el sector oriente de Santiago.

La medida rige para todo tipo de establecimientos de educación parvularia y escolar de las comunas de: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Medida se adopta tras aluvión en Las Condes

La suspensión de clases se produce luego del aluvión registrado en Las Condes, originado por la activación de la Quebrada Las Ondas en medio de las precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana.

La emergencia provocó afectaciones en distintos sectores de la comuna y motivó la declaración de Alerta Roja por remoción en masa para las comunas de Cordillera y Precordillera.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y han llamado a la población a seguir las instrucciones oficiales mientras continúan las labores de respuesta ante la emergencia.

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