Intentan retirar autos atrapados en el barro tras aluvión en Las Condes

08 oct. 2026 - 21:16 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros y personal del municipio de Las Condes trabajan durante la noche de este jueves para retirar los vehículos que quedaron atrapados en el barro tras el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo.

La periodista Catalina Miranda llegó hasta Camino El Alba, uno de los puntos afectados por la emergencia, donde constató las dificultades para recuperar los automóviles. En el lugar, uno de los vehículos quedó prácticamente sepultado por el barro.

Gran acumulación de barro

Durante el despacho, Iván González, funcionario de Tránsito de Las Condes, explicó que el equipo municipal intenta retirar la mayor cantidad de automóviles posible, pese a las complicaciones que presentan las condiciones del terreno.

“Fue todo muy rápido, comenzaron a bajar unas piedras y luego ya bajó todo el caudal y fue muy fuerte”, relató González al recordar cómo se produjo la emergencia.

El funcionario indicó que habría alrededor de 35 vehículos atrapados en el sector. Sin embargo, las labores de recuperación se han visto dificultadas por la acumulación de barro, que en algunos puntos llega hasta las rodillas.

Además, mientras los equipos intentan retirar los automóviles, la lluvia continúa cayendo intensamente, lo que complica el avance de los trabajos. Según explicó González, el personal evaluaría las condiciones para determinar hasta dónde podía avanzar con las labores de recuperación.

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