Minsal llama a tener precaución por la calidad del agua tras aluvión en Las Condes: Estas son las recomendaciones

08 oct. 2026 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una serie de recomendaciones sanitarias tras el aluvión registrado este jueves en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en medio de las intensas precipitaciones y la activación de quebradas.

Desde el centro de operaciones de la División de Emergencias Sanitarias, los equipos técnicos se mantienen monitoreando la evolución de la emergencia. Una de las principales advertencias apunta a la calidad del agua potable que consumen los habitantes de las zonas afectadas y sectores cercanos.

La jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Minsal, Samanta Anríquez, también llamó a no acercarse al lugar del aluvión, ni siquiera para tomar fotografías o grabar videos, debido a los riesgos que implica la situación.

Minsal llama a revisar el agua potable tras el aluvión

Una de las principales recomendaciones de la autoridad sanitaria es monitorear el agua potable en los hogares y prestar atención a posibles cambios en su apariencia.

“Por otro lado, también les pedimos a la población que monitoree la calidad de agua de sus casas y si pesquisa que hay turbiedad pueda hervirla o consumir agua embotellada”, señaló Anríquez.

De esta manera, si las personas detectan que el agua sale turbia desde las llaves de sus viviendas, la recomendación es hervirla antes de consumirla o preferir agua embotellada.

La advertencia busca prevenir posibles riesgos sanitarios mientras se monitorea la situación derivada de la emergencia.

Advierten por riesgos de acercarse a la zona afectada

El Minsal también insistió en la importancia de mantenerse alejado de los sectores donde descendieron el agua, el barro y otros materiales arrastrados por el aluvión.

“Desde el Ministerio de Salud podemos recomendarles a la población que para esta emergencia evite acercarse a los lugares del aluvión, ni siquiera para tomar fotos ni para grabar videos, ni para registrarlo en redes sociales”, enfatizó la jefa de la División de Emergencias Sanitarias.

La autoridad agregó que quienes se encuentren conduciendo y se enfrenten a una zona afectada deben evitar cruzarla y regresar por el camino por el que ingresaron.

“Si va manejando y se encuentra con una zona afectada, evite cruzar esa zona y retroceda por donde ingresó”, indicó.

Minsal pide acudir a urgencias solo ante emergencias vitales

Otra de las recomendaciones apunta al funcionamiento de los centros asistenciales durante la emergencia. La autoridad sanitaria pidió que las personas acudan a los servicios de urgencia solo cuando se trate de situaciones de riesgo vital, con el objetivo de evitar la saturación de estos recintos.

“En caso de emergencia pueden recurrir a los centros asistenciales, evitando asistir si no son urgencias vitales”, sostuvo Anríquez.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a seguir las instrucciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras continúa el monitoreo de la emergencia en Las Condes.

¡Atención ante emergencias por #aluvión! Desde el Ministerio de Salud entregamos recomendaciones clave para resguardar tu seguridad y la de tu familia: ?Evita acercarte a los lugares del aluvión. ? Si vas manejando y encuentras una zona afectada. ?Monitorea el agua potable: Si notas turbiedad en el agua de tu casa, recuerda hervirla o consumir agua embotellada. ?Acude solo en caso de emergencias vitales para no saturar las urgencias. Comparte esta información para prevenir y cuidarnos entre todos. — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 8, 2026

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