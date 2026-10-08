Presidente Kast decreta zona de catástrofe en Las Condes tras aluvión
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
El Presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe para la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, tras el aluvión que se registró durante la tarde de este jueves.
"Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes", señaló el Presidente.
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Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes.— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026
Kast se refirió también a la emergencia en Las Condes
Anteriormente, el mandatario se había referido a la emergencia que afecta a la comuna, luego de la activación de quebradas que provocó un aluvión de agua y barro, con daños en viviendas y vehículos. En esa oportunidad, también informó sobre el despliegue de autoridades y equipos técnicos en la zona.
También a través de sus redes sociales, Kast describió la rapidez con que se desencadenó la emergencia y dio cuenta de las coordinaciones para enfrentar sus consecuencias.
"Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro", escribió el mandatario.
En su publicación, el Presidente informó que el delegado presidencial ya se encuentra en terreno y que otras autoridades se trasladan hasta la comuna para abordar la emergencia.
Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes. Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna.— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026
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