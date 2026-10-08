Auto terminó incrustado dentro de una tienda tras ser arrastrado por el barro en medio de aluvión en Las Condes

08 oct. 2026 - 19:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un vehículo terminó al interior de una tienda Oxxo en la comuna de Las Condes, luego de ser arrastrado por la fuerza del aluvión que afecta al sector. El automóvil rompió el ventanal del local y quedó en medio de la tienda, entre barro, ramas y productos esparcidos por el lugar.

La emergencia quedó registrada en Camino La Fuente, donde la fuerza del agua y el barro también arrastró otros vehículos.

Según los registros de la emergencia, el automóvil quedó casi a la mitad del establecimiento y su alarma continuaba sonando.

Barro llega hasta las rodillas

El acceso al local Oxxo también se encuentra complicado por la acumulación de barro, que llega hasta las rodillas en algunos puntos.

En la entrada del strip center, que además de dicho establecimiento cuenta con una farmacia, se encuentran al menos cinco vehículos imposibilitados de tránsitar. En tanto, algunas personas permanecen en las inmediaciones del estacionamiento intentando llegar hasta sus automóviles y recuperar pertenencias

La cantidad de locales y vehículos afectados todavía está por ser contabilizada, mientras personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) se encuentra en el sector.

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