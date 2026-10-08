Aluvión en Las Condes: Gonzalo Ramírez muestra daños provocados en San Carlos de Apoquindo

08 oct. 2026 - 19:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un aluvión registrado durante la tarde de este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, arrastró buses y enormes rocas que descendieron desde la quebrada Honda, dejando importantes daños en las calles del sector oriente de la capital.

El periodista Gonzalo Ramírez llegó hasta las afueras del Duoc UC de San Carlos de Apoquindo, en Avenida La Plaza, donde constató la magnitud de los estragos. Uno de los buses RED terminó completamente destruido por la fuerza del material que descendió desde la quebrada.

“Son gigantescas”, describió Ramírez mientras mostraba las rocas que quedaron en plena calle, algunas de más de metro y medio de diámetro. El periodista incluso se ubicó junto a una de ellas para apreciar su tamaño.

Una micro incrustada entre árboles

Otro de los registros mostró una micro que terminó incrustada entre los árboles, lo que evidenció la fuerza con la que descendió el aluvión. El material también quedó esparcido por la calzada, dificultando el tránsito en el sector.

Según relató el periodista, el fenómeno ocurrió de manera súbita, cerca de las 17:20 horas. Además, indicó que se registraron 15 milímetros de precipitaciones en una hora en el sector, mientras que en la zona cordillerana las cifras podrían haber sido mayores.

En tanto, las personas que se encontraban en las universidades del sector permanecían a la espera de instrucciones para poder salir a partir de las 20:00 horas, en medio de las dificultades que dejó la emergencia.