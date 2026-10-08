Dron muestra afectación generada por aluvión en Las Condes

08 oct. 2026 - 19:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un dron muestra la fuerza del aluvión en Camino del Alba, en la comuna de Las Condes, donde el agua y el barro dificultan el tránsito y mantienen a trabajadores y residentes en alerta.

Las imágenes aéreas muestran residencias y recintos privados, como una cancha de tenis, inundados de barro, así como vehículos y motocicletas abandonados entre la emergencia.

Los vecinos temen que la situación pueda empeorar debido a la persistencia de la intensa lluvia, por lo que las autoridades recomiendan evacuar por vías alternativas debido a la imposibilidad de avanzar por Camino del Alba.

Dron muestra evacuación en Las Condes

Según se aprecia en las imágenes captadas por el dron, el agua y el barro bajan con fuerza, generando congestión vehicular y dificultando la movilidad.

Además, un helicóptero de carabineros sobrevuela la zona mientras se intenta evacuar a trabajadores y residentes.

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