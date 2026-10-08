Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Nacional

Dron muestra afectación generada por aluvión en Las Condes

¿Qué pasó?

Un dron muestra la fuerza del aluvión en Camino del Alba, en la comuna de Las Condes, donde el agua y el barro dificultan el tránsito y mantienen a trabajadores y residentes en alerta.

Las imágenes aéreas muestran residencias y recintos privados, como una cancha de tenis, inundados de barro, así como vehículos y motocicletas abandonados entre la emergencia

Los vecinos temen que la situación pueda empeorar debido a la persistencia de la intensa lluvia, por lo que las autoridades recomiendan evacuar por vías alternativas debido a la imposibilidad de avanzar por Camino del Alba.

Ir a la siguiente nota

Dron muestra evacuación en Las Condes

Según se aprecia en las imágenes captadas por el dron, el agua y el barro bajan con fuerza, generando congestión vehicular y dificultando la movilidad.

Lo más visto de Nacional

Además, un helicóptero de carabineros sobrevuela la zona mientras se intenta evacuar a trabajadores y residentes.

Todo sobre Aluvión

Leer más de

Notas relacionadas