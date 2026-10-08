Clínica UC CHRISTUS de San Carlos de Apoquindo suspende urgencia, consultas y exámenes tras aluvión hasta el viernes

08 oct. 2026 - 19:10 hrs.

Un aluvión afectó la tarde de este jueves 8 de octubre de 2026 al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, y alcanzó las instalaciones de la Clínica San Carlos de Apoquindo, perteneciente a la red de salud UC CHRISTUS.

A través de un comunicado, la institución informó que los pacientes hospitalizados se encuentran a salvo y siguen recibiendo atención de sus equipos clínicos. Según la clínica, hasta el momento no ha sido necesario realizar evacuaciones.

Como medida preventiva, el recinto suspendió su Servicio de Urgencia y toda la atención ambulatoria durante hoy y mañana, mientras sus equipos evalúan los efectos del barro en las instalaciones.

Qué servicios están suspendidos

La suspensión rige el jueves 8 y el viernes 9 de octubre. Abarca el Servicio de Urgencia, las consultas médicas, los exámenes y los procedimientos ambulatorios. La atención de los pacientes que ya estaban hospitalizados continúa con normalidad dentro del recinto.

UC CHRISTUS señaló que su prioridad es resguardar la seguridad de pacientes, colaboradores y de todas las personas que se encuentran en la clínica. Agregó que sus equipos de emergencia trabajan para evaluar los daños y adoptar las medidas necesarias para retomar la atención "en condiciones seguras".

Qué deben hacer los pacientes con horas agendadas

La clínica pidió expresamente a pacientes y a la comunidad no acudir al recinto mientras se mantenga la emergencia. Hasta el cierre de esta nota, la institución no había detallado cómo se reprogramarán las consultas, exámenes y procedimientos que estaban agendados para estos dos días.

Según el comunicado, cualquier novedad sobre la evolución de la emergencia y la reanudación de los servicios se informará a través de los canales oficiales de UC CHRISTUS. Quienes tengan una urgencia médica durante este periodo deben dirigirse al servicio de urgencia más cercano disponible y no trasladarse hasta San Carlos de Apoquindo.