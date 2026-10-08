Orrego confirma personas heridas tras aluvión y aclara que "no tenemos registro de ninguna persona desaparecida ni fallecida"

08 oct. 2026 - 20:16 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, informó que producto del aluvión en Las Condes, entre siete y ocho personas policontusas han sido atendidas por equipos del SAMU tras la emergencia que se produjo durante la tarde de este jueves.

Además, confirmó que un joven sufrió una fractura y aseguró que, hasta ese momento, no se registraban personas fallecidas ni desaparecidas.

“Tenemos por lo menos que el Samu ha atendido unas 7 u 8 personas policontusas, personas que le chocaron con árboles, que se lo arrastró al agua, que se golpearon con algunos vehículos”, señaló la autoridad.

Por otro lado, confirmó que: “No tenemos registro de ninguna persona desaparecida ni fallecida".

Orrego explicó que algunas de las personas atendidas sufrieron golpes al ser arrastradas por el agua, chocar con árboles o golpearse con vehículos.

Además, precisó que todavía no existía un catastro definitivo de la cantidad de automóviles y viviendas afectados, debido a la magnitud de la emergencia.

Evacuaciones y dificultades para desplazarse

Orrego explicó que, una vez que disminuyó el caudal del aluvión, comenzó la evacuación de personas desde universidades, clínicas y otros recintos ubicados en la parte alta de Las Condes.

En ese contexto, llamó a los familiares a no intentar subir a buscar a quienes permanecían en esos lugares, debido a que se estaban coordinando los procedimientos de evacuación.

"La prioridad es rescatar a las personas de las casas y permitir que la gente que está en la parte alta", precisó.

Maquinaria trabaja en el despeje de calles

Orrego detalló que llegó maquinaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para comenzar las labores de despeje. En particular, describió que calle General Blanche se encuentra intransitable, con escombros, piedras y vehículos chocados.

La autoridad también explicó que las intensas precipitaciones se concentraron en un corto período. Según indicó, cayeron cerca de 16 milímetros en menos de una hora en el sector de Las Condes, lo que contribuyó a la fuerza del torrente que arrastró automóviles por las calles.

Todo sobre Aluvión