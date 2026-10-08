¿Qué es un flash flow? El fenómeno que originó el aluvión en Las Condes

08 oct. 2026 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

El aluvión que afectó durante la tarde de este jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, fue generado por un fenómeno conocido como flash flow.

Así lo explicó el director nacional (s) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Mauricio Lorca, quien detalló las características de este tipo de evento.

“El aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo corresponde a un flash flow, que significa una crecida rápida de agua que se genera en muy poco tiempo y que arrastra una gran cantidad de sedimentos y materiales que pueden afectar cauces, ríos o laderas”, explicó Lorca.

Un fenómeno que ocurre en poco tiempo

Una de sus características es la rapidez con que se produce, en un lapso muy corto, lo que puede provocar el desplazamiento de sedimentos y materiales a través de los sectores por donde avanza el flujo.

En el caso de San Carlos de Apoquindo, el fenómeno estuvo asociado al aluvión que descendió por calles de Las Condes y arrastró vehículos, además de afectar viviendas y dificultar el tránsito en distintos puntos de la comuna.

La emergencia dejó importantes daños en la vía pública, con acumulación de barro, piedras y otros elementos que obstaculizaron el acceso a algunos sectores.

Debido a estas condiciones, equipos de emergencia y personal militar realizan labores en las zonas afectadas para revisar la situación y facilitar el acceso a lugares de difícil desplazamiento.

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