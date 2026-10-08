Alcaldesa de Las Condes tras el aluvión: "El cerro cedió de manera casi completa"

08 oct. 2026 - 23:25 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la grave emergencia generada por el aluvión en el sector oriente de la capital, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, entregó un balance nocturno del despliegue municipal y estatal en la zona afectada. La jefa comunal detalló la magnitud del evento, las labores de evacuación y las medidas preventivas implementadas luego de que el Gobierno decretara zona de catástrofe.

La autoridad comunal descartó que el aluvión se debiera a una falta de mantención preventiva en el sector golpeado por el agua y el barro. "La limpieza de esta quebrada la hemos estado haciendo como municipalidad junto al MOP. Limpiamos esta quebrada y el túnel que está por debajo de la calle. Es verdad que lo que pasó acá, la remoción que hubo, es brutal. A nivel de rocas esto ya ni siquiera es limpieza, es que simplemente el cerro cedió de manera casi completa", explicó San Martín.

Evacuación masiva, albergue y suspensión de clases

Respecto al impacto en la población y el número de afectados, la alcaldesa precisó que se han desplegado intensos operativos para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en distintos recintos del sector. "Hemos sacado muchas personas desde los lugares, desde las universidades, desde los centros de atención de salud, alrededor de 1.200 personas que tuvimos que evacuar", confirmó, añadiendo que se mantiene el catastro en las viviendas junto a la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Ante esta contingencia, el municipio habilitó el Centro Comunitario Santa Zita como refugio. Asimismo, la jefa comunal reiteró el llamado a la prevención y la restricción de movilidad: "Les quiero recordar a todas las personas que mañana no hay clases. Les quiero pedir a quienes trabajan en el sector y no sea urgente que asistan, por favor, que los jefes los dejen faltar. Necesitamos que circule la menor cantidad de gente posible".

Trabajo nocturno y llamado a los vecinos

San Martín advirtió que las cuadrillas municipales, junto a personal del Ministerio de Obras Públicas y del Ejército, continuarán desplegadas durante toda la madrugada para retirar escombros y los vehículos que quedaron atrapados en las calles.

"Les quiero decir a los vecinos que vamos a trabajar sin descanso hasta devolver la comuna a como la conocemos. Vamos a tener mucho ruido en la noche y trabajo durante varias jornadas. Les pido paciencia porque esto va a ser largo, pero lo vamos a superar", concluyó la alcaldesa, recordando que los canales de atención se mantienen activos a través del fono de emergencia 1402.