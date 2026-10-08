Aluvión en Las Condes: Vecinos de condominio de San Carlos de Apoquindo no pueden ingresar a sus casas por el barro

08 oct. 2026 - 22:51 hrs.

¿Qué pasó?

A horas del aluvión que afectó a Las Condes, el barro y el agua continúan causando estragos en viviendas del sector de San Carlos de Apoquindo. El condominio Santa Sofía, ubicado entre calle General Blanche y Camino El Alba, cuenta con varias casas que permanecen inundadas y algunos vecinos no pueden ingresar ni salir por sus accesos habituales.

En una de las casas, el primer piso permanece cubierto de agua y barro, por lo que sus ocupantes solo pueden acceder mediante una escalera hacia el segundo nivel y salir por una ventana.

"No ha sido tarea fácil"

Uno de los residentes, identificado como Nicolás, explicó que los propios familiares estaban intentando retirar el agua y el barro de sus hogares.

“Estamos entre nosotros, la familia, limpiando todo lo que es el barro por dentro, también el agua, porque no ha sido tarea fácil”, señaló. Además, indicó que esperaba evaluar al día siguiente cómo continuar con las labores de limpieza.

"Igual se metió poco de lo que podría haber sido mucho. Por esa parte estamos trabajando para poder limpiar lo mejor posible y ya mañana (viernes) ver qué opciones tenemos para poder limpiar más", cerró.

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