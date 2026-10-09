Revisa las calles bloqueadas en Las Condes tras el aluvión: Municipio actualizó los cortes de tránsito en la comuna

09 oct. 2026 - 05:00 hrs.

Luego del aluvión registrado en el sector oriente de la capital provocado por el desborde de la Quebrada Honda, la Municipalidad de Las Condes publicó en sus redes oficiales el catastro actualizado de las calles y avenidas que se encuentran completamente bloqueadas al tránsito vehicular.

Las autoridades locales y de emergencia reiteraron el llamado a no transitar por estos sectores ni concurrir a la zona si no es estrictamente necesario, para permitir el despliegue de la maquinaria pesada, Carabineros y las cuadrillas de limpieza que trabajan en el retiro de barro, rocas y vehículos atrapados.

¿Cuáles son las calles bloqueadas en Las Condes?

Según la información proporcionada por el municipio, los principales cortes y bloqueos de vías corresponden a las siguientes arterias y tramos:

Monseñor Álvaro del Portillo (bloqueada en su totalidad).

(bloqueada en su totalidad). General Blanche : Tramo comprendido entre San Carlos de Apoquindo y Las Condesas.

: Tramo comprendido entre San Carlos de Apoquindo y Las Condesas. Quebrada Honda : Tramo comprendido entre San Ramón y Colina Vista Hermosa.

: Tramo comprendido entre San Ramón y Colina Vista Hermosa. Avenida La Plaza : Entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba.

: Entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba. San Carlos de Apoquindo : Entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba.

: Entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba. Todos los cruces y calles perpendiculares que conecten directamente con General Blanche o Quebrada Honda.

Desde la municipalidad recordaron que se mantendrán los cortes preventivos e informaron que, ante cualquier emergencia o solicitud de asistencia en terreno, los vecinos se pueden contactar directamente con la central de Seguridad Las Condes al número 1402.