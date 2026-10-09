Marlen Olivari aclara rumores de quiebre con Luciano Marocchino: "Mientras menos hablen de mí, mejor"

09 oct. 2026 - 08:35 hrs.

Marlen Olivari atraviesa un momento de plenitud tanto en el plano personal como en el profesional. En medio de un importante giro laboral hacia la industria inmobiliaria y su constante trabajo en la comedia, la exintegrante de "Morandé con Compañía" se dio el tiempo de despejar las especulaciones respecto a su relación sentimental con el empresario italiano Luciano Marocchino.

Durante los últimos meses surgieron diversos trascendidos sobre un eventual quiebre o distanciamiento en la pareja. Sin embargo, en conversación con Página 7, descartó cualquier conflicto y enfatizó que vive con tranquilidad junto a su entorno cercano.

¿Qué dijo Marlen Olivari?

"La familia está súper bien, todo bien, todo normal. Mientras menos hablen de mí, mejor. Pero yo estoy súper bien, así, tranquilo. Y sí, con Luciano está todo muy bien", aseguró Olivari

Más allá del ámbito amoroso, explicó que actualmente sus energías están puestas en equilibrar dos pilares fundamentales: la familia y las oportunidades comerciales.

Aton

Tras años invirtiendo a título personal, decidió formalizar sus conocimientos para dedicarse profesionalmente a la intermediación de bienes raíces. Según relató, recibe llamados de distintas zonas del país para gestionar inmuebles, un rol que asume con gran responsabilidad.

A pesar de su enfoque en los negocios, no ha dejado la comedia. Actualmente participa en la obra "Divas en pantuflas" junto a Laura Prieto y continúa al frente de eventos corporativos y giras nacionales.

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