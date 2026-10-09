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Marlen Olivari aclara rumores de quiebre con Luciano Marocchino: "Mientras menos hablen de mí, mejor"

Marlen Olivari atraviesa un momento de plenitud tanto en el plano personal como en el profesional. En medio de un importante giro laboral hacia la industria inmobiliaria y su constante trabajo en la comedia, la exintegrante de "Morandé con Compañía" se dio el tiempo de despejar las especulaciones respecto a su relación sentimental con el empresario italiano Luciano Marocchino.

Durante los últimos meses surgieron diversos trascendidos sobre un eventual quiebre o distanciamiento en la pareja. Sin embargo, en conversación con Página 7, descartó cualquier conflicto y enfatizó que vive con tranquilidad junto a su entorno cercano.

¿Qué dijo Marlen Olivari?

"La familia está súper bien, todo bien, todo normal. Mientras menos hablen de mí, mejor. Pero yo estoy súper bien, así, tranquilo. Y sí, con Luciano está todo muy bien", aseguró Olivari

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Más allá del ámbito amoroso, explicó que actualmente sus energías están puestas en equilibrar dos pilares fundamentales: la familia y las oportunidades comerciales.

Aton

Tras años invirtiendo a título personal, decidió formalizar sus conocimientos para dedicarse profesionalmente a la intermediación de bienes raíces. Según relató, recibe llamados de distintas zonas del país para gestionar inmuebles, un rol que asume con gran responsabilidad.

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A pesar de su enfoque en los negocios, no ha dejado la comedia. Actualmente participa en la obra "Divas en pantuflas" junto a Laura Prieto y continúa al frente de eventos corporativos y giras nacionales.

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