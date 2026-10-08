"Vuelve a nombrarme...": Coté López lanza dura advertencia en redes contra Gala Caldirola y luego borra el mensaje

08 oct. 2026 - 08:05 hrs.

Un nuevo y tenso capítulo sumó la polémica entre Coté López y Gala Caldirola. En esta ocasión, la empresaria e influencer chilena sorprendió a sus seguidores de Instagram al lanzar un contundente y amenazante mensaje dirigido a la modelo española, el que más tarde borró.

El conflicto reflotó luego de que Gala hiciera sus descargos en un programa de Chilevisión, cuestionando los dichos que López dio previamente acerca de la controversia con Luis Jiménez.

La respuesta de Coté López no se hizo esperar. A través de sus historias de Instagram, reaccionó directamente y sin tapujos.

El mensaje de Coté López contra Gala Caldirola

"Galadriel, yo no soy una persona que tenga paciencia en lo absoluto, tampoco una que hable tan bonito que la gente le cree todo. Yo soy más de pruebas", comenzó escribiendo la influencer.

Seguidamente, lanzó la durísima advertencia que remeció las plataformas digitales: "Vuelve a nombrarme y cada vez que lo hagas yo subiré un matrimonio que rompiste, ‘QUEEN SORORA’, y además el vídeo que sabes".

Para finalizar su descargo, agregó que "yo ya asumí mi error y te pedí disculpas. Basta de querer dejarme de loca".

Instagram

Además, acompañó el texto con capturas de conversaciones privadas que respaldarían sus afirmaciones antes de eliminar todo registro de su perfil.

Pese al veloz borrado de las imágenes, diversas cuentas dedicadas al espectáculo lograron capturar las publicaciones, viralizando rápidamente el "ultimátum" y encendiendo nuevamente las redes.

Todo sobre Famosos chilenos