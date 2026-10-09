Gobierno confirma 6 lesionados y descarta desaparecidos tras aluvión en Las Condes: "No existen denuncias vigentes"

09 oct. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, desde las oficinas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, encabezó el balance de daños tras el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes.

El secretario de Estado recalcó que "la prioridad sigue siendo la seguridad de las personas" y que, hasta este momento, "se registran 6 personas lesionadas, que fueron debida y oportunamente atendidas".

No hay personas desaparecidas tras el aluvión

Alvarado recalcó que "no existen denuncias vigentes por presuntas desgracias". Además, informó que "se ejecutó una evacuación de un número bajo de pacientes desde el Hospital de la Universidad Católica, de 6 a 7 pacientes".

"Las condiciones meteorológicas vigentes requieren mantener una actitud de carácter preventivo; existe la probabilidad de que durante la tarde se formen cursos de agua, pero más moderados", recalcó el secretario de Estado.

Respecto a las proyecciones del tiempo, el biministro Alvarado indicó que "es altamente probable que a partir del lunes 12 ingrese un nuevo frente que afectaría a las regiones desde Coquimbo hasta zonas del Biobío".

Más de 2 mil casas afectadas

Desde el Senapred recalcaron que, además de las condes, la comuna de Talagante también se vio afectada por las precipitaciones, por lo que se debió realizar la evacuación de 600 hogares.

Según la información que se entregó en el balance, hay 118 personas damnificadas y 147 se encuentran en albergues.

En cuanto a las viviendas, hay 75 que tienen daños mayores y 2.286 con daños menores.

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