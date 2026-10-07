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Senapred emite alertas y órdenes de evacuación en distintas comunas: Se activó mensajería SAE para la ribera del Mapocho

¿Qué pasó?

Debido a las intensas lluvias del sistema frontal en la zona central, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido una serie de alertas y órdenes de evacuación para distintas comunas.

Uno de los ríos que más ha aumentado su caudal en las últimas horas ha sido el cauce del Mapocho, el cual atraviesa varias comunas de la ciudad de Santiago, en la Región Metropolitana.

Sin embargo, este no es el único caso, ya que la situación es similar en varios ríos y quebradas de la zona central, por lo que el organismo está constantemente advirtiendo de los peligros a la población.

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Órdenes de evacuación

Revisa las órdenes de evacuación emitidas hasta el momento por Senapred:

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