Senapred emite alertas y órdenes de evacuación en distintas comunas: Se activó mensajería SAE para la ribera del Mapocho

07 oct. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Debido a las intensas lluvias del sistema frontal en la zona central, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido una serie de alertas y órdenes de evacuación para distintas comunas.

Uno de los ríos que más ha aumentado su caudal en las últimas horas ha sido el cauce del Mapocho, el cual atraviesa varias comunas de la ciudad de Santiago, en la Región Metropolitana.

Sin embargo, este no es el único caso, ya que la situación es similar en varios ríos y quebradas de la zona central, por lo que el organismo está constantemente advirtiendo de los peligros a la población.

Órdenes de evacuación

Revisa las órdenes de evacuación emitidas hasta el momento por Senapred:

¡ATENCIÓN! EVACÚA sector La Manresa por desborde del río Mapocho, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana. Activamos mensajería #SAE.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en… pic.twitter.com/agqfCUqN29 — SENAPRED (@Senapred) October 7, 2026

¡ATENCIÓN! EVACÚA sector Puerto Príncipe en el campamento Pedro de Valdivia por desborde del río Mapocho, en la comuna de El Monte, Región Metropolitana. Activamos mensajería #SAE.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus… pic.twitter.com/sOpkTu3Fft — SENAPRED (@Senapred) October 7, 2026

Alertas de Senapred por sistema frontal

Revisa las alertas de Senapred vigentes a nivel nacional en estos momentos:

#SenapredMaule Se declara Alerta Amarilla para las comunas de Licantén y Curepto por crecida. Infórmate más en https://t.co/xevanN19ea pic.twitter.com/Tdz2N3VLDy — SENAPRED (@Senapred) October 7, 2026

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