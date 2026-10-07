Sistema frontal en Santiago: Monitorean río Mapocho tras aumento de caudal que ha generado desborde y evacuaciones

07 oct. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

El río Mapocho presenta un caudal muy superior al habitual para esta época del año luego de las intensas precipitaciones que han afectado a la Región Metropolitana. La situación es monitoreada especialmente en el sector precordillerano de Lo Barnechea, donde se encuentran algunos de sus principales afluentes.

Además, en otros sectores ya ha generado desbordes. Por lo mismo Senapred ordenó evacuar "el sector Puerto Príncipe en el campamento Pedro de Valdivia... en la comuna de El Monte, Región Metropolitana. Activamos mensajería SAE", aseguró el organismo.

La situación de Lo Barnechea

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, explicó que la comuna ha estado realizando un monitoreo permanente junto a la Dirección General de Aguas (DGA) y Senapred debido al aumento del flujo del río.

"Lo que sí no podemos controlar nosotros es la afluente del río Mapocho, que es el Molina y el San Francisco, y muy de la mano con la DGA y el Senapred, lo hemos estado monitoreando", señaló.

¿Por qué aumentó el caudal?

Una de las razones del aumento del flujo de agua está relacionada con las precipitaciones registradas en sectores cordilleranos donde habitualmente cae nieve.

"En lo que es el sector de Farellones, en vez de caer nieve cayó agua, porque no hacía tanto frío y eso ha hecho que el flujo de agua aumente considerablemente", explicó.

El alcalde indicó que, pese al aumento del caudal, la situación en Lo Barnechea se encontraba dentro de rangos normales y que el flujo había comenzado a disminuir.

"Estamos dentro de rangos normales y, si bien estamos en alerta amarilla, el flujo ha bajado de agua", sostuvo.

El monitoreo se mantiene mediante distintos equipos, entre ellos drones y sensores que permiten observar los caudales de los ríos y otros puntos de riesgo de la comuna. Alessandri destacó que estos mecanismos permiten anticiparse ante eventuales emergencias.

El aumento del caudal también se ha observado aguas abajo, considerando que el río Mapocho atraviesa distintas comunas de la Región Metropolitana. Según explicó el alcalde, al río se suman además otros afluentes, entre ellos el estero Arrayán, mientras que el río Molina aumentó su flujo debido al derretimiento de nieve producto de las lluvias.

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