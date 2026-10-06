Sistema frontal: Más de 11 mil clientes están sin luz en la Región Metropolitana

06 oct. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que se registran este martes en la Región Metropolitana también han generado interrupciones del suministro eléctrico en distintos puntos de Santiago.

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), actualizado a las 20:00 horas de este martes 6 de octubre, hay 11.904 clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

La situación también afecta a otras regiones del país. En total, considerando las zonas informadas en el reporte, son 25.503 los clientes que permanecen sin luz.

¿Cuáles son las comunas más afectadas en la Región Metropolitana?

Dentro de la Región Metropolitana, Maipú concentra la mayor cantidad de clientes sin suministro, con 3.081 afectados. Le siguen Padre Hurtado, con 2.972; Melipilla, con 2.725; y Las Condes, con 198.

El resto del desglose informado por la SEC es el siguiente:

Calera de Tango: 333

San Pedro: 148

San Bernardo: 193

Paine: 84

Buin: 131

Estación Central: 153

Puente Alto: 578

La Pintana: 84

Maipú: 3.081

Melipilla: 2.725

Padre Hurtado: 2.972

Macul: 108

Las Condes: 198

Providencia: 72

Pudahuel: 103

Santiago: 210

El detalle de clientes sin luz por región

El reporte de la SEC muestra que, además de la Región Metropolitana, otras zonas del país también registran interrupciones del suministro eléctrico.

El informe a las 20:00 horas es:

Región Metropolitana: 11.904

Valparaíso: 5.408

O'Higgins: 3.040

Maule: 1.689

Biobío: 1.523

Los Lagos: 803

Ñuble: 521

Antofagasta: 359

La Araucanía: 123

Coquimbo: 56

Los Ríos: 41

Tarapacá: 36

De acuerdo con estos datos, la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de clientes afectados, seguida por Valparaíso y O'Higgins.

Cifras pueden variar durante la jornada

Los registros de clientes sin suministro pueden cambiar durante las próximas horas, tanto por nuevas interrupciones como por los trabajos de reposición que realizan las empresas eléctricas.

La SEC mantiene un sistema de monitoreo de las interrupciones y permite revisar el estado del suministro eléctrico por región y comuna.