"Realmente impactante": Enorme tronco cayó en pleno despacho del matinal "Mucho Gusto"

07 oct. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un despacho en vivo para el matinal "Mucho Gusto" dejó en evidencia la caída de un enorme tronco este miércoles en la comuna de Providencia, en el marco del sistema frontal que afecta a Santiago.

El editor de Economía, Roberto Saa, se encontraba reporteando la emergencia, una vez que notó que una parte de un árbol había cedido parcialmente en la Costanera Andrés Bello, a un costado del Río Mapocho.

La caída del tronco en vivo

Cuando Saa estaba relatando el estado del árbol, uno de los troncos susperiores se desplomó, lo que quedó grabado en las imágenes del matinal.

"En vivo y en directo hemos visto la caída del árbol. Qué bueno que ocurrió aquí y ahora y no con gente pasando", fue la reacción del periodista.

La conductora del espacio, Karen Doggenweiler, no pudo ocultar su sorpresa, mientras Saa mencionó que "era imposible que no fuera de otra forma. Realmente impactante. Acá está la gente de aseo y están todos asustados, mirando".

Cabe destacar que el árbol se encuentra posado en una especie de plaza, a metros del Río Mapocho, por donde día a día circulan no solo peatones, sino también ciclistas.

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